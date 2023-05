Legalny doping

Oczywiście, pojęcie legalny doping to oksymoron. Zgodnie z definicją, dopingiem nazywamy sztuczne podnoszenie wydolności organizmu przy użyciu praktyk wykraczających poza standardowy trening. Do tej kategorii zalicza się m.in. różnorakie środki medyczne, które - podobnie jak i metody fizjologiczne (np. transfuzja krwi) -, są surowo zakazane w sporcie. Dopuszczalne są jednak naturalne metody wspierające organizm, w tym spożywanie bomby witaminowej pod postacią soku z buraka czy energizujących napojów kofeinowych. Wielu sportowców idzie jednak o krok dalej i zaczyna korzystać z zabiegów HBOT - tlenoterapii hiperbarycznej.

Czym jest HBOT?

HBOT, czyli Hyperbaric Oxygen Therapy to metoda pozwalająca na dostarczenie dodatkowej dawki tlenu do organizmu. W czasie zabiegu pacjent zostaje zamknięty na około 60 do 90 minut w specjalnej komorze. Komora hiperbaryczna to urządzenie, które umożliwia osobie w nim przebywającej oddychanie tlenem w czystej postaci. Po wejściu do środka pacjent zazwyczaj przyjmuje pozycję leżącą. W pierwszym etapie zabiegu ciśnienie wewnątrz wzrasta do poziomu 1,5 ATA. W przypadku łagodnych komór hiperbarycznych, ciśnienie to nie przekracza pułapu 1,3 ATA.

Po osiągnięciu właściwego poziomu ciśnienia atmosferycznego rozpoczyna się właściwy etap terapii, w czasie którego pacjent oddycha czystym tlenem podawanym w interwałach przez maskę tlenową. Podczas przebywania wewnątrz komory nic nie stoi na przeszkodzie, aby się zrelaksować: posłuchać muzyki, poczytać książkę, a nawet obejrzeć ulubiony serial. Osoba będąca w trakcie zabiegu HBOT jest w stałym kontakcie z personelem, co zapewnia jej poczucie bezpieczeństwa.

Co daje tlenoterapia hiperbaryczna?

Warto zauważyć, że ciśnienie panujące wewnątrz komory jest zbliżone poziomem do ciśnienia, jakie panuje na dużych głębokościach. Takie warunki sprzyjają wchłanianiu tlenu, dzięki czemu jest on w stanie dotrzeć do trudno dostępnych miejsc, tym samym stymulując uśpione komórki do działania i pomagając im odzyskać utracone funkcje. Tlenoterapia hiperbaryczna przyspiesza również proces gojenia się tkanek i ich regenerację, spowalnia procesy starzenia, walczy z infekcjami bakteryjnymi, stanami zapalnymi a także różnymi chorobami, w tym z boreliozą.

Tlenoterapia dla sportowców

Wysoki poziom wysiłku fizycznego zwiększa zapotrzebowanie organizmu na tlen, co z kolei powoduje szybszy puls, głębsze oddychanie i włączenie całego organizmu w stan aktywności. W takiej sytuacji konieczne jest zadbanie, aby nie dopuścić do niedotlenienia, które negatywnie wpływa na mięśnie i narządy wewnętrzne. W celu zapewnienia sobie skutecznego wsparcia, wielu sportowców - także tych światowej sławy - regularnie korzysta z zabiegów w komorze hiperbarycznej. HBOT może zwiększyć ilość tlenu w osoczu nawet 16-krotnie. To z kolei zmniejsza częstotliwość występowania kontuzji, zakwasów i odwodnienia organizmu.

Inną korzyścią tlenoterapii hiperbarycznej jest szybsza regeneracja organizmu po intensywnych treningach. Dzieje się tak, ponieważ lepsze dotlenienie komórek przyspiesza ich regenerację, a także zwiększa wytrzymałość podczas aktywności fizycznej. Co ciekawe, regularne zabiegi HBOT mogą także pozytywnie wpływać na wydolność organizmu.

Sesje w komorze hiperbarycznej są legalne i nie są uznawane za doping przez Światową Agencję Antydopingową (WADA). Wielu sportowców, bardzo często z polecenia swojego lekarza medycyny sportowej, regularnie korzysta z ich dobroczynnych właściwości, wspierając swój organizm w walce o najlepsze wyniki. W środowisku bardzo często pada określenie, że HBOT jest “legalnym dopingiem bez chemii”.

Którzy sportowcy korzystają z HBOT?

Wielu sportowców na całym świecie regularnie wspiera swój organizm poprzez tlenoterapię hiperbaryczną. Wśród nich można znaleźć największe gwiazdy, takie jak:

Agnieszka Radwańska,

Robert Lewandowski,

Cristiano Ronaldo,

David Beckham,

Michael Phelps,

Tiger Woods,

LeBron James,

Daniel Cormier,

Novak Djokovic,

Grzegorz Krychowiak.

HBOT jako legalny doping

Można wymienić wiele korzyści, jakie dla sportowców przynosi tlenoterapia hiperbaryczna. Jest to, między innymi:

poprawa krążenia,

zwiększenie wydolności organizmu,

krótszy okres rekonwalescencji,

redukcja obrzęków i stanów zapalnych,

wzmocnienie systemu immunologicznego,

przyspieszenie regeneracji po treningach.

Działanie tlenu na organizm nieco przypomina środki dopingowe, jednak gaz ten jest w pełni legalny i nie powoduje niepożądanych skutków ubocznych. Wspiera organizm nie tylko podczas wysiłku fizycznego, ale także poprawia koncentrację i procesy myślowe.

Jesteś sportowcem i szukasz sposobu na wsparcie swojego organizmu? Koniecznie wypróbuj tlenoterapię hiperbaryczną. Możesz to zrobić w naszym gabinecie - Sezon Tlenu mieści się w Grudziądzu przy ulicy Gen. Józefa Hallera 5.

Wspólnie zadbajmy o Twoje wyniki sportowe.