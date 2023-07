Platforma So-Check

Platforma So-Check to zespół zaawansowanych urządzeń diagnostycznych, które integrują nowoczesne technologie w celu zapewnienia precyzyjnej analizy różnych parametrów zdrowotnych.

Główną cechą wyróżniającą platformę So-Check jest jej wszechstronność. W zależności od wybranego modułu, urządzenie to pozwala na przeprowadzenie różnorodnych badań diagnostycznych, w tym nawet tych z zakresu kardiologii. Co ciekawe, wszystkie pomiary odbywają się w sposób całkowicie bezinwazyjny. Platforma korzysta m.in. z fotospektrometru oraz pulsoksymetru, które pozwalają na szybkie i bezbolesne wykonanie poszczególnych badań organizmu pacjenta.

So-Check został zaprojektowany tak, by generować raporty diagnostyczne od razu po przeprowadzonym badaniu. Dzięki zaawansowanym algorytmom, urządzenie dostarcza szczegółowych informacji o stanie zdrowia pacjenta w sposób czytelny i zrozumiały nawet dla osób, które nie posiadają wykształcenia medycznego.

Przykładowe wyniki badań z zastosowaniem modułu Oligo-Check oraz Cardi-Check

Co może wykryć platforma So-Check?

Dwa podstawowe badania, możliwe do wykonania przy pomocy platformy So-Check, to Oligo-check oraz Cardi-check.

Osoby korzystające z urządzenia po raz pierwszy, zazwyczaj decydują się na pomiar Oligo-check. Wykonuje się go z zastosowaniem fotospektrometru - niewielkiego urządzenia, które przykłada się do określonych punktów na dłoni ręki niedominującej. Stamtąd, poprzez fluorescencję tkankową, mechanizm zczytuje stężenie poszczególnych parametrów wewnątrz komórek w organizmie. Na podstawie badania Oligo-check, pacjent może dowiedzieć się, m.in. czy:

w jego organizmie występuje nadmiar bądź niedobór wybranych pierwiastków i witamin;

jego ciało obarczone jest stresem oksydacyjnym - a jeżeli tak, to w jakim stopniu;

poszczególne metale ciężkie (w tym ołów, beryl, rtęć, aluminium) zatruwają jego organizm.

Raport diagnostyczny po przeprowadzonym pomiarze może służyć za podstawę do dalszych badań i stanowić pomoc w oszacowaniu ryzyka wystąpienia poszczególnych chorób oraz zaburzeń u pacjenta.

Cardi-check

Cardi-check to kolejne badanie wchodzące w skład platformy So-Check. Przeprowadza się je przy pomocy Oximetru (pulsoksymetr), w celu uzyskania kompleksowej oceny stanu układu sercowo-naczyniowego pacjenta. Zaleca się wykonywanie pomiarów Cardi-check profilaktycznie, aby móc jak najszybciej rozpocząć ukierunkowane leczenie w przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości.

Gotowy raport badania Cardi-check zawiera:

dokładny poziom stresu pacjenta;

analizę elastyczności tętnic;

ilość tlenu zawartej w krwi badanego;

poziom harmonii między pracą układu nerwowego i serca;

ocenę stopnia równowagi układu przywspółczulnego oraz współczulnego.

Gniom-check

Propozycją zyskującą w ostatnim czasie na popularności, jest badanie Gniom-check. Wykonuje się je w celu dokładnej oceny składu mikrobioty jelitowej pacjenta, co z kolei pozwala wykryć ewentualne nieprawidłowości w tym zakresie. Czas oczekiwania na raport jest dłuższy, niż w przypadku pomiaru Oligo-check oraz Cardi-check, jednak jest to spowodowane koniecznością wykonania zaawansowanych testów laboratoryjnych, umożliwiających otrzymanie rzetelnych wyników. Warto wspomnieć, że Gniom-check jest jedynym na świecie badaniem, które do oceny stanu flory bakteryjnej jelit wykorzystuje sekwencjonowanie przepustowe DNA.

Gdzie wykonać badanie So-Check?

Każdego zainteresowanego badaniem z wykorzystaniem platformy So-Check zapraszamy do naszego gabinetu hiperbarycznego Sezon Tlenu. Znajdujemy się w województwie kujawsko-pomorskim, przy ulicy Generała Józefa Hallera 5 w Grudziądzu. U nas wykonasz pomiar:

✓ Oligo-check

✓ Cardi-check

✓ Gniom-check

W celu ustalenia szczegółów, skontaktuj się z nami.

Wspólnie zadbajmy o Twoje zdrowie.