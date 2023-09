Czym jest wibroterapia ?

Wibroterapia to metoda terapeutyczna wykorzystująca wibracje o różnych częstotliwościach do stymulowania ciała na wielu poziomach - od skóry, przez tkankę łączną, aż po głęboko osadzone mięśnie. Wibracje te mogą być aplikowane lokalnie, na konkretną kończynę, lub ogólnie na całe ciało - a to wszystko za pomocą specjalistycznych urządzeń, mat oraz platform.

Mechanizm działania wibroterapii

Wibroterapia bazuje na fascynującej koncepcji wykorzystania energii wibracyjnej do stymulacji ciała na poziomie komórkowym. Ta metoda nie wykazuje zatem wyłącznie powierzchownego działania - dotyka esencji ludzkich tkanek, inicjując szereg pozytywnych reakcji w całym organizmie.

Kiedy wibracje docierają do komórek w naszym ciele, wprawiają je w delikatne drżenie. Powoduje to ich pobudzenie, tym samym zwiększając przepływ krwi. Nie tylko usprawnia to transport tlenu i składników odżywczych do tkanek, ale również wspomaga proces usuwania produktów przemiany materii z organizmu. Stymulacja układu limfatycznego, będąca kolejnym efektem wibroterapii, z kolei oczyszcza ciało z toksyn, co przyczynia się do poprawy ogólnego stanu zdrowia oraz dobrego samopoczucia.

Korzyści z wibroterapii

Początki wibroterapii sięgają dawnych cywilizacji, które instynktownie rozumiały wpływ wibracji na ciało ludzkie, choć nie dysponowały one dzisiejszą wiedzą i technologią. Obecnie, w erze postępu naukowego wiemy, że masaż wibracyjny przynosi liczne korzyści dla zdrowia fizycznego oraz psychicznego pacjenta. Wśród nich najczęściej wymienia się:

Poprawę krążenia krwi - wibracje stymulują naczynia krwionośne, rozszerzając je i tym samym ułatwiając przepływ krwi w naszym ciele. Lepsze krążenie z kolei oznacza, że komórki są lepiej zaopatrzone w tlen oraz składniki odżywcze, co może przyspieszać procesy gojenia i regeneracji.

Łagodzenie bólu i redukcję napięć - odpowiednio wykonywany masaż wibracyjny jest w stanie blokować przewodnictwo sygnałów bólowych w naszym układzie nerwowym. Dodatkowo, relaksacja mięśni, jaka występuje podczas sesji wibroterapii, pomaga w ukojeniu nieprzyjemnych dolegliwości i pozbyciu się uciążliwego uczucia napięcia.

Stymulację mięśni i tkanki łącznej - bodźce wibracyjne prowadzą do aktywacji mięśni i zmuszają je do pracy. To z kolei prowadzi do ich wzmocnienia, a także poprawy elastyczności i sprężystości tkanki łącznej.

Poprawę zdrowia psychicznego - wibracje nie wpływają jedynie na ciało, ale również na umysł człowieka. Mogą one przyczynić się do wydzielania endorfin, czyli tzw. hormonów szczęścia , które mają zdolność do poprawy nastroju, a także łagodzenia objawów stresu i lęku. Ponadto, podczas sesji wibroterapii wiele osób doświadcza stanu głębokiego odprężenia, co pomaga w redukcji napięć emocjonalnych.

Zastosowanie w rehabilitacji - wibroterapia jest cennym zabiegiem uzupełniającym konwencjonalne plany rehabilitacji, szczególnie po urazach ortopedycznych czy neurologicznych. Pomaga ona przywrócić utracone funkcje mięśniowe, poprawia zakres ruchu w stawach oraz wspiera pacjenta w odzyskaniu pełnej sprawności.

Kto może korzystać z wibroterapii?

Nie ma wątpliwości, że leczenie bazujące na generowaniu precyzyjnych oraz złożonych wibracji, otwiera drzwi do szerokiego spektrum zastosowań w różnych dziedzinach medycyny. Z dobroczynnych efektów wibroterapii może korzystać praktycznie każdy: od pacjentów doświadczających bólu w kończynach, poprzez sportowców, aż po osoby zmagające się z różnego rodzaju zaburzeniami o podłożu psychicznym.

Kto nie powinien korzystać z wibroterapii?

Wibroterapia, choć bezpieczna dla wielu ludzi, ma pewne przeciwwskazania do stosowania. Między innymi obejmują one osoby:

w ciąży, połogu;

chorujące na epilepsję;

cierpiące na nowotwór;

posiadające rozruszniki, stymulatory serca;

po niedawno przebytym zawale, udarze mózgu;

na których ciele znajdują się ostre stany zapalne i otwarte rany;

ze złamaniem kości lub zerwanymi więzadłami i mięśniami (do czasu pełnej regeneracji).

